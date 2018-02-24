Мемория. Эмилий Ленц

24 февраля 1804 года родился Эмилий Ленц, физик, один из основоположников электротехники.

Личное дело

Эмилий Христианович Ленц (Генрих Фридрих Эмиль Ленц, 1804 – 1865) родился в Дерпте в семье обер-секретаря городского магистрата. Рано потерял отца. После окончания гимназии поступил в Дерптский университет, на физико-математический факультет. В 1823 году, окончивший два курса Эмилий Ленц был включен в состав кругосветной экспедиции на шлюпе «Предприятие» под руководством капитан-лейтенанта Отто Коцебу. Экспедиция продлилась до 1826 года, она посетила Камчатку и Русскую Америку, открыла ряд островов в Тихом океане. Эмилий Ленц, физик экспедиции, проводил наблюдения над морскими течениями, специально для этой цели сконструировав батометр – прибор, который позволял брать пробы воды и измерять ее температуру на разных глубинах. В результате ему удалось установить закономерности расположения теплых и холодных течений в Индийском и Тихом океанах. Итоги его исследований были опубликованы в «Мемуарах Санкт-Петербургской академии наук».

По возвращении из кругосветного плавания Эмилий Ленц некоторое время провел в Дерпте. Затем он защитил в Гейдельберге докторскую диссертацию и вскоре после этого был избран адъюнктом Петербургской академии наук по кафедре физики.

В 1829 году он участвовал в экспедиции на Кавказ, где проводил магнитные, термометрические и барометрические измерения. Группа ученых, куда входил и Эмилий Ленц, приняла участие в первом успешном восхождении на Эльбрус под руководством начальника Кавказской укрепленной линии генерала Георгия Эммануэля. Восточную вершину горы (5621 м) покорил один из проводников экспедиции, кабардинец Килар Хаширов. Остальные участники, включая Ленца, поднялись до высоты 5300 метров.

Помимо научной деятельности Ленц также преподавал физику в школе Петришуле, в Главном педагогическом институте, в Морском корпусе и в Михайловском артиллерийском училище. В 1830 году он становится экстраординарным академиком и директором физического кабинета при Петербургской академии наук, а четыре года спустя – ординарным академиком. В 1834 году Эмилий Ленц состоял членом комитета под председательством адмирала Грейга для построения обсерватории и был инспектором воспитательных заведений и частных пансионатов столицы.

В 1836 году Эмилий Ленц приступил к преподаванию в Петербургском университете, возглавив там кафедру физики в Петербургском университете, а в 1863 стал ректором этого университета. С 1840 года он стал деканом второго (физико-математического) отделения философского факультета, а в 1843 году был избран ректором Петербургского университета. В 1853 – 1856 годах он провел реорганизацию, в результате которой из философского факультета были выделены историко-филологический, физико-математический и факультет восточных языков. За долгие годы преподавания он подготовил немало выдающихся ученых. Среди его учеников были Д.И. Менделеев, К.А. Тимирязев, П.П. Семенов-Тян-Шанский, Ф.Ф. Петрушевский, А.С. Савельев, М.И. Малызин, Д.А. Лачинов, М.П. Авенариус, Ф.Н. Шведов, Н.П. Слугинов.

В 1864 году тяжелое заболевание глаз вынудило его прервать работу в университете и отправиться на лечение в Италию. Сначала усилия врачей, отдых и перемена климата подействовали на него положительно. К нему вернулось зрение, он смог читать и собирался вернуться к работе. Но 29 января 1865 года Эмилий Ленц неожиданно умер в Риме.

Демонстрационный опыт "Правило Ленца" youtube.com

Чем знаменит

Выдающийся физик, наиболее значимые открытия которого сделаны в области изучения электричества и магнетизма. В 1833 году первым сформулировал правило, определяющее направление индукционного тока, возникающего в замкнутом проводящем контуре при изменении потока магнитной индукции, пронизывающего этот контур. Согласно данному правилу, известному теперь как «правило Ленца», индукционный ток всегда имеет такое направление, что он ослабляет действие причины, возбуждающей этот ток. В работе «О законах электромагнитов» (ч. 1–2, 1838–1844), созданной совместно с Борисом Якоби, Ленц предложил методы расчета электромагнитов, а также открыл воздействие магнитного поля, создаваемого током якоря электрической машины, на магнитное поле главных полюсов машины («реакция якоря»). Независимо от Джеймса Джоуля открыл и экспериментально обосновал закон теплового действия электрического тока, согласно которому количество теплоты, выделяемое в проводнике при прохождении по нему электрического тока, пропорционально квадрату силы тока и сопротивлению проводника («закон Джоуля – Ленца»).

О чем надо знать

Менее известны, но не менее значительны работы Эмилия Ленца в области физической географии. Он сделал целый ряд открытий в области океанологии, климатологии, взаимодействия рельефа и атмосферы. В 1851 году был опубликован его труд «Физическая география», охватывающий все области этой науки. Среди его открытий есть, например, объяснение причин небольшого повышения температуры воды с глубиной в зоне к югу от 51 градуса южной широты и предсказание, что подобное явление будет наблюдаться и в Северном Ледовитом океане. Оно подтвердилось в ходе экспедиции Фритьофа Нансена 1893 – 1896 годов. Важные открытия Ленц сделал также наблюдая за распределением солености и плотности воды в мировом океане, следствием чего был вывод о наличии циркуляции поверхностных вод из тропической зоны в области высоких широт и движение глубинных вод из этих областей в тропическую зону, что также было впоследствии подтверждено наблюдениями.

Прямая речь

Все мы постоянно видели в нем образец прямодушия, беспристрастия и правдивости. Всем знавшим Э. X. Ленца известна его независимость мнений, поступков и отношений, против которых так трудно бывает устоять... Одареный умом светлым и проницательным, он нередко разрешал сомнения, встречавшиеся при обсуждении каких-либо щекотливых или затруднительных вопросов... Академия весьма часто назначала Э. X. Ленца в члены комиссии по таким предметам, которые требовали особенной опытности и сообразительности... Молодым людям он всегда с готовностью оказывал возможное содействие и помощь.

Из речи академика В. Л. Буняковского, посвященной памяти Ленца

Открытие индукции было воспринято всеми физиками с большим интересом. Многие из них принялись повторять и дополнять наблюдения Фарадея. Но только Ленцу, в результате ряда тонких рассуждений, удалось найти общее правило, определяющее направление тока индукции. Больше того, он показал, что явления индукции объясняются одним законом, являющимся как бы электрическим аналогом закона равенства действия и противодействия. Для провода, движущегося в магнитном поле, Ленц установил следующее общее положение, обычно называемое правилом Ленца: «Если металлический проводник перемещается вблизи тока или магнита, то в нем возникает электрический ток. Направление этого (возбужденного) тока таково, что покоящийся провод пришел бы от него в движение, прямо противоположное действительному перемещению. При этом предполагается, что провод может двигаться только или в направлении действительного движения, или в прямо противоположном». Впоследствии другие физики давали не раз более короткие формулировки этого общего правила, но и по сей день оно является одним из основных положений учения об электромагнетизме. Эта работа Ленца явилась основой его научной славы.

Гогоберидзе Д. Б. «Эмилий Ленц»

Эмилий Ленц, доктор философии, ординарный профессор физики и физической географии. Декан факультета (читает): а) студентам разряда математических наук 1. теорию электричества в III и IV курсе по собственным запискам. 2. студентам обоих разрядов физическую географию во II курсе. 3. Дополнительный курс общей физики по составленному им самим руководству к физике для русских гимназий с дополнениями в 1-м курсе».

«Объявление о публичном преподавании наук в императорском С.-Петербургском университете на 1844 – 1845 учебный год»

В царствование Всероссийского императора Николая I стоял здесь лагерем с 20 по 23 июля 1829 г. командующий войсками на Кавказской линии генерал от кавалерии Георгий Емануель. При нём находились: сын его Георгий 14 лет, посланные российским правительством академики: Купфер, Ленц, Менетрие и Мейер; чиновник горного корпуса Вансович, архитектор минеральных вод Иосиф Бернадацци и венгерский путешественник Иван де-Бесс. Академики и Бернадацци, оставив лагерь, расположенный в 8 тысячах футов (1143 сажени) выше морской поверхности, всходили 22 числа на Эльборус до 15 700 футов (2223 сажени). Вершины же оного 16 330 футов (2333 сажени) достиг только <…> Киляр. Пусть сей скромный камень передаст потомству имена тех, кои первые проложили путь к достижению, доныне считавшегося неприступным, Эльборуса.

Памятная надпись на месте базового лагеря экспедиции Г. Эммануэля на Эльбрус (1829)

Шесть фактов о Эмилии Ленце

Немецкий поэт и писатель периода «Бури и натиска» Якоб Михаэль Рейнхольд Ленц приходился Эмилию Ленцу двоюродным дедом.

Младший брат ученого Роберт Ленц стал первым в России профессором санскрита, исследовал произведения Калидасы и «Лалита-вистару», написал работу о родстве славянских языков с санскритом. Умер в 28 лет от тифа.

Сын Эмилия Ленца, Роберт, как и отец стал физиком. Проводил астрономические, геомагнитные и гравитационные исследования в Персии, Афганистане и Финляндии, был членом-корреспондентом Академии наук и профессором университета. В течение десяти лет был директором Экспедиции заготовления государственных бум

Эмилий Ленц читал лекции по физике детям Николая I: великим князьям Константину, Николаю и Михаилу и великим княжнам Ольге и Александре.

Во время своей экспедиции на Кавказ Эмилий Ленц собрал в окрестностях Баку образцы нефти и горючих газов, а также установил футшток для наблюдений за уровнем Каспия.

В 1839 году Эмилий Ленц составил «Руководство к физике» для русских гимназий, выдержавшее одиннадцать изданий.

Материалы об Эмилии Ленце

Статья об Эмилии Ленце в русской Википедии

Эмилий Ленц в проекте «Хронос»

Статья об Эмилии Ленце в энциклопедии «Кругосвет»

Краткий очерк деятельности

Биография Эмилия Ленца