Глава Минфина США пообещал новые санкции против России

США введут новые санкции в отношении России в течение нескольких недель. Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, рассматриваются ограничения в отношении 13 россиян, против которых спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения, назвав их причастными к российской «фабрике троллей» и влиянию на выборы президента США в 2016 году.

Мнучин отметил, что его ведомство работает с ФБР по данному вопросу.

Ранее о возможности введения санкций против фигурантов «списка Мюллера» заявили в Госдепартаменте.