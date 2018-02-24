Жертвами теракта в столице Сомали стали около 40 человек

В столице Сомали Могадишо накануне произошел двойной теракт — начиненные взрывчаткой автомобили взлетели на воздух вблизи резиденции президента и новой гостиницы.

По данным медиков скорой помощи, сообщает AFP, жертвами терактов стали, по меньшей мере, 38 человек.

Ответственность за нападение взяла на себя действующая в регионе террористическая группировка «Аль-Шабаб».

Основной целью исламистов, как считают власти Сомали, был президентский дворец. Пятеро террористов были убиты на месте силами безопасности.