24 февраля 2018, 14:42
Жертвами теракта в столице Сомали стали около 40 человек
В столице Сомали Могадишо накануне произошел двойной теракт — начиненные взрывчаткой автомобили взлетели на воздух вблизи резиденции президента и новой гостиницы.
По данным медиков скорой помощи, сообщает AFP, жертвами терактов стали, по меньшей мере, 38 человек.
Ответственность за нападение взяла на себя действующая в регионе террористическая группировка «Аль-Шабаб».
Основной целью исламистов, как считают власти Сомали, был президентский дворец. Пятеро террористов были убиты на месте силами безопасности.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое