Мугабе отпраздновал день рождения в узком кругу

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе сегодня отметил свой 94-й день рождения. Торжества прошли в кругу его семьи и друзей, пишет PaZimbabwe.

Фактический день рождения Мугабе 21 февраля ранее был крупным общественным мероприятием. Также с 2017 года эта дата имеет статус государственного праздника.

Вечеринка прошла в особняке Мугабе, где он живет со своей 52-летней женой Грейс.

Мугабе руководил страной с 1987 года. В ноябре 2017 года он был вынужден покинуть пост. Президентом стал бывший вице-президент и соратник Мугабе Эммерсон Мнангагва. Сам Мугабе получил щедрые отступные.