Навальный удалил с сайта расследование про Дерипаску и Приходько

С сайта оппозиционера Алексея Навального Navalny.com удалено расследование о связях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. При попытке зайти на страницу, где было размещено расследование, выдается ошибка 404.

О планах удалить расследование с сайта Навальный сообщал во время трансляции на своем канале на TouTube.

Также с сайта исчезла страница с анонсом эфира программы на канале «Навальный Live» от 8 февраля.

Из-за этих страниц Роскомнадзор блокирует сайт Навального по решению райсуда города Усть-Лабинск. Такое решение суд родного города Дерипаски принял в качестве обеспечительных мер до рассмотрения иска миллиардера к Насте Рыбке — девушке из эскорта, с которой, согласно расследованию Навального, Дерипаска отдыхал на яхте в компании Приходько.