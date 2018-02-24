24 февраля 2018, 14:59
Девять человек погибли при въезде машины в толпу индийских школьников
Не менее девяти учеников погибли на востоке Индии, после того как автомобиль въехал в здание государственной школы в городе Ахияпур (Ahiyapur) штата Уттар-Прадеш. Еще 24 человека получили ранения, передает The New Indian Express.
Пострадавшие госпитализированы. О причинах аварии не сообщается.
Машина въехала в школьников на полной скорости, отмечает DNA India. По данным издания, инцидент произошел не в самой школе, а около нее: в детей, которые собирались переходить дорогу, въехал внедорожник местной марки Bolero.
По словам одного из очевидцев, водитель машины был в состоянии опьянения.
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