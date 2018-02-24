Девять человек погибли при въезде машины в толпу индийских школьников

Не менее девяти учеников погибли на востоке Индии, после того как автомобиль въехал в здание государственной школы в городе Ахияпур (Ahiyapur) штата Уттар-Прадеш. Еще 24 человека получили ранения, передает The New Indian Express.

Пострадавшие госпитализированы. О причинах аварии не сообщается.

Машина въехала в школьников на полной скорости, отмечает DNA India. По данным издания, инцидент произошел не в самой школе, а около нее: в детей, которые собирались переходить дорогу, въехал внедорожник местной марки Bolero.

По словам одного из очевидцев, водитель машины был в состоянии опьянения.