Норвегия установила рекорд по числу медалей зимних Игр

Сборная Норвегии на Играх в Пхенчхане поставила абсолютный рекорд по общему количеству медалей, завоеванных на зимней Олимпиаде.

К утру 24 февраля норвежские спортсмены завоевали 38 наград — 13 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых.

До этого рекорд принадлежал команде США, которая получила на зимних Играх в Ванкувере в 2010 году 37 медалей.

Российские спортсмены на Играх в Пхенчхане завоевали пока 16 наград — одну золотую, шесть серебряных и девять бронзовых. В неофициальном медальном зачете сборная олимпийских спортсменов из России занимает 15-е место.