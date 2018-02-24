24 февраля 2018, 11:26
Норвегия установила рекорд по числу медалей зимних Игр
Сборная Норвегии на Играх в Пхенчхане поставила абсолютный рекорд по общему количеству медалей, завоеванных на зимней Олимпиаде.
К утру 24 февраля норвежские спортсмены завоевали 38 наград — 13 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых.
До этого рекорд принадлежал команде США, которая получила на зимних Играх в Ванкувере в 2010 году 37 медалей.
Российские спортсмены на Играх в Пхенчхане завоевали пока 16 наград — одну золотую, шесть серебряных и девять бронзовых. В неофициальном медальном зачете сборная олимпийских спортсменов из России занимает 15-е место.
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