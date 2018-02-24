Российская команда сохранила 15-е место в медальном зачете Игр

Команда олимпийских атлетов из России по итогам предпоследнего дня Игр в Пхенчхане завоевала две награды — серебро и бронзу в мужском лыжном марафоне.

В неофициальном медальном зачете российская команда сохранила 15-е место, имея одну золотую, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

25 февраля, в заключительный день Игр, российская команда гарантированно получит либо золото, либо серебро в хоккее. Поединок между мужскими командами России и Германии начнется в 7:10 мск.

Медальный зачет возглавляет Норвегия, у которой 13 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей — всего 38 наград.

На втором месте Германия (13, 8, 7) и Канада (11, 8, 10).