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24 февраля 2018, 10:51
Госдума Российская академия наук

В Думу внесен президентский законопроект о РАН

Здание РАН
Здание РАН
Синий чулок

На рассмотрение Госдумы внесен президентский законопроект «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Текст документа на сайт пока не выложен.

Как сказано в пояснительной записке к документу, выдержки из которой приводит РИА Новости, «законопроектом предусматривается уточнение целей деятельности Российской академии наук, ее основных задач и функций, а также полномочий».

Предлагается сделать целями работы РАН прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны, а также руководство научной и научно-технической деятельностью исследовательских организаций и вузов.

Кроме того, предлагается отнести к задачам РАН проведение фундаментальных и поисковых научных исследований, «в том числе реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства».

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