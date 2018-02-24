В Думу внесен президентский законопроект о РАН

На рассмотрение Госдумы внесен президентский законопроект «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Текст документа на сайт пока не выложен.

Как сказано в пояснительной записке к документу, выдержки из которой приводит РИА Новости, «законопроектом предусматривается уточнение целей деятельности Российской академии наук, ее основных задач и функций, а также полномочий».

Предлагается сделать целями работы РАН прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны, а также руководство научной и научно-технической деятельностью исследовательских организаций и вузов.

Кроме того, предлагается отнести к задачам РАН проведение фундаментальных и поисковых научных исследований, «в том числе реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства».