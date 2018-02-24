Российская бобслеистка Сергеева признала наличие допинга в организме

Российская бобслеистка Надежда Сергеева, выступавшая на Играх-2018, отказалась от вскрытия допинг-пробы «Б». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бобслея России.

Экипаж Надежды Сергеевой и Анастасии Кочержовой занял 12-е место в соревнованиях бобов-двоек.

18 февраля в допинг-пробе «А», взятой у Сергеевой, было найдено запрещенное вещество — триметазидин, действие которого схоже с мельдонием.

«Сергеева отказалась от вскрытия пробы "Б"», — заявили в федерации.

На практике это означает признание факта наличия запрещенного вещества.

В заявлении, размещенном накануне на сайте Федерации бобслея России, говорится, что «медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал», и «за несколько дней до этого, 13 февраля, ее проба была чистой».

«Федерация бобслея России и сама спортсменка понимает меру своей ответственности и осознает как может случившееся отозваться на судьбе всей команды», — отмечается в сообщении.

В январе 2017 года Сергеева и Кочержова выиграли серебряные награды чемпионата Европы.