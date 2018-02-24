Заходившее в Крым судно Sky Moon передадут ВМС Украины

Танзанийское судно Sky Moon, задержанное украинскими пограничниками, будет передано Военно-морским силам Украины. Об этом сообщает украинская Госпогранслужба.

Судно было задержано 30 ноября 2016 года в украинских внутренних водах на реке Дунай. Причиной задержания стала торговля с Крымом.

В марте 2017 года решением суда Одессы судно Sky Moon было конфисковано в пользу государства. Суд признал капитана плавсредства виновным в контрабандном вывозе с территории Крыма более 3 тысяч тонн технической соды. Членам экипажа судна запретили въезжать на Украину в течение трех лет.