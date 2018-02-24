Женщины-депутаты вступились за Слуцкого

Депутаты, входящие в неформальный женский клуб в Госдуме, прокомментировали обвинения главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР) в домогательствах к журналисткам.

«В связи с анонимными сообщениями о якобы дискредитирующем поведении Леонида Слуцкого заявляем, что считаем подобную информацию провокацией», — говорится в заявлении клуба, которое цитирует ТАСС.

По мнению женщин-депутатов, «произошедшее напоминает заранее срежиссированную операцию» по дискредитации их коллеги.

«Такого рода безосновательные заявления изначально стоит рассматривать как информационную агрессию», — отмечают парламентарии из женского клуба.

Клуб был создан в начале 2018 года. Его возглавляют четыре сопредседателя от каждой фракции — Елена Серова от «Единой России», Ольга Епифанова от «Справедливой России», Тамара Плетнева от КПРФ и Елена Строкова от ЛДПР.

Ранее три журналистки, работавшие со Слуцким, рассказали телеканалу «Дождь» о том, что депутат их домогался.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал проверить эти сообщения.

Однако вместо этого вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев от имени фракции предложил лишить журналистов «Дождя» аккредитации в Госдуме.

Сам Слуцкий накануне написал в твиттере, что в ближайшее время намерен встретиться со всеми представительницами журналистского пула Госдумы и выяснить, кто рассказал о его неподобающем поведении.

«Не думаю, что кто-то из них принимал участие в подготовке этого вброса, но все же хочу убедиться в этом лично. Подавляющее большинство наших журналистов — честные и достойные люди», — написал депутат.