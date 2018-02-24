S&P повысило рейтинг России до инвестиционного уровня

Рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный суверенный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте с «BB+» до «BBB-», сообщает пресс-служба организации.

Это нижняя ступень инвестиционного уровня.

Одновременно рейтинг страны в национальной валюте повышен с «BBB-» до «BBB».

Как пишет «Коммерсантъ», эффектом пересмотра рейтингов может стать небольшой приток капитала в течение нескольких месяцев. Также возможно дополнительное укрепление рубля и снижение процентов по облигациям федерального займа.