24 февраля 2018, 10:05
S&P повысило рейтинг России до инвестиционного уровня
Рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный суверенный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте с «BB+» до «BBB-», сообщает пресс-служба организации.
Это нижняя ступень инвестиционного уровня.
Одновременно рейтинг страны в национальной валюте повышен с «BBB-» до «BBB».
Как пишет «Коммерсантъ», эффектом пересмотра рейтингов может стать небольшой приток капитала в течение нескольких месяцев. Также возможно дополнительное укрепление рубля и снижение процентов по облигациям федерального займа.
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