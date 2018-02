В Сирии нашли еще два российских Су-57

На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли еще два истребителя ВКС РФ пятого поколения Су-57. Об этом сообщают местные активисты в соцсетях.

New photos showing the additional 2 Russian Su-57 escorted by #RuAF Su-30SM

landing today in the Russian Air Force base in #Khmemeim #Syria



And a photo for the RuAF A-50U #41 Red landing at the AB after a combat mission. pic.twitter.com/FIV8xcpeuJ