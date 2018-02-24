В Сирии нашли еще два российских Су-57

На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии прибыли еще два истребителя ВКС РФ пятого поколения Су-57. Об этом сообщают местные активисты в соцсетях.

New photos showing the additional 2 Russian Su-57 escorted by #RuAF Su-30SM

landing today in the Russian Air Force base in #Khmemeim #Syria



And a photo for the RuAF A-50U #41 Red landing at the AB after a combat mission. pic.twitter.com/FIV8xcpeuJ — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 23 февраля 2018 г.

Утверждается, что на снимках Су-57 летят в сопровождении истребителей Су-30СМ. Также опубликован снимок самолета А-50, который, как заявлено, «возвращается с боевого задания».

Снимки снабжены логотипом групп «Сирийский военный потенциал» в Facebook. Всего существует две таких группы — арабоязычная и англо-/русскоязычная. Группы публикуют материалы об операциях сирийской правительственной армии и российских военных в регионе.

Всего на базе Хмеймим, согласно сообщению группы, должны находиться четыре Су-57.