На сайте тульского избиркома по ошибке опубликовали явку на президентских выборах

На сайте избирательной комиссии Тульской области в разделе «Предварительные сведения об участии избирателей в выборах» появились данные о явке на президентских выборах, которые состоятся 18 марта.

На это, в частности, обратил внимание Telegram-канал «Дабл Ять».

Глава областного избиркома Сергей Костенко рассказал «Тульским новостям», что данные были размещены для тренировки перед выборами.

«В рамках подготовки к выборам… Федеральный центр информатизации при ЦИК России проводит тренировки дня голосования. Используются разные режимы введения данных в систему ГАС "Выборы"», — сообщил он.

По словам чиновника, «информация, которая ошибочно была размещена на сайте в режиме тренировки, в настоящее время удалена».