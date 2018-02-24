Американцы бойкотируют этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Американские биатлонисты не будут выступать на заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени 19-26 марта. Об этом говорится в заявлении Союза биатлонистов США.

«Решение Международного союза биатлонистов (IBU) провести финал Кубка мира в Тюмени (Россия) совершенно неприемлемо. Выступая в поддержку чистого спорта и нашей безопасности, мы не сможем принять участие в соревнованиях», — говорится в заявлении.

Ранее исполком IBU принял решение оставить международные соревнования по биатлону в России.

Помимо Тюмени этапы Кубка мира пройдут также в Увате (10-11 марта) и Ханты-Мансийске (14-17 марта). И Уват, и Ханты-Мансийск также находятся в Тюменской области. О том, будут ли американцы принимать участие в этих соревнованиях, в заявлении Союза биатлонистов США не говорится.

В декабре 2017 года IBU ограничил в правах Союз биатлонистов России. Вопрос о восстановлении полноценного членства союза IBU рассмотрит не ранее конца сезона 2017/2018 в случае соблюдении снятия ограничений с Олимпийского комитета России и выполнения других требований.