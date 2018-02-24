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24 февраля 2018, 20:58
Краснодарский край оружие Турция ЦАР

Власти Туниса задержали судно из России с армейскими грузовиками и оружием

Грузовое судно Ural
Грузовое судно Ural
фото: Алексей Шматков, marinetraffic.com

Власти Туниса задержали грузовое судно под названием Ural, следовавшее из российского порта Новороссийск в Камерун.

На борту, как сообщает Maritimebulletin.net со ссылкой на тунисские источники, находились военные грузовики, бронемашины и 24 контейнера с боеприпасами. Груз не был надлежащим образом задокументирован.

Судно, как сообщает издание, эксплуатирует турецкая компания.

В посольстве России в Тунисе сообщили ТАСС, что судно принадлежит турецкой фирме Akdeniz Roro.

Там подтвердили, что оно направлялось из Новороссийска в камерунский порт Дуала, отметив, что груз предназначался «для властей Центральноафриканской республики».

«15 февраля судно попало в шторм и запросило заход в порт [тунисского] города Сфакс для осуществления ремонтных работ, где был начат таможенный досмотр корабля, который продолжается по настоящий момент», — добавили в диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что россиян среди членов экипажа задержанного судна нет.

«Представитель компании — владельца груза находится в Тунисе для прояснения ситуации с судном», — сказали в диппредставительстве.

Собеседник РИА Новости в посольстве сообщил, что «ситуация с судном не совсем такая», как она описана на Maritimebulletin.net. Однако подробностей он не привел.

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