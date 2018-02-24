Власти Туниса задержали судно из России с армейскими грузовиками и оружием
Власти Туниса задержали грузовое судно под названием Ural, следовавшее из российского порта Новороссийск в Камерун.
На борту, как сообщает Maritimebulletin.net со ссылкой на тунисские источники, находились военные грузовики, бронемашины и 24 контейнера с боеприпасами. Груз не был надлежащим образом задокументирован.
Судно, как сообщает издание, эксплуатирует турецкая компания.
В посольстве России в Тунисе сообщили ТАСС, что судно принадлежит турецкой фирме Akdeniz Roro.
Там подтвердили, что оно направлялось из Новороссийска в камерунский порт Дуала, отметив, что груз предназначался «для властей Центральноафриканской республики».
«15 февраля судно попало в шторм и запросило заход в порт [тунисского] города Сфакс для осуществления ремонтных работ, где был начат таможенный досмотр корабля, который продолжается по настоящий момент», — добавили в диппредставительстве.
В посольстве подчеркнули, что россиян среди членов экипажа задержанного судна нет.
«Представитель компании — владельца груза находится в Тунисе для прояснения ситуации с судном», — сказали в диппредставительстве.
Собеседник РИА Новости в посольстве сообщил, что «ситуация с судном не совсем такая», как она описана на Maritimebulletin.net. Однако подробностей он не привел.