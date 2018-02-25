Глава МОК объявил ОИ-2018 закрытыми

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах официально объявил Олимпийские игры 2018 года закрытыми.

Напомним, Россия заняла в неофициальном медальном зачете 13-е место (2 золотые, 6 серебряных, 9 бронзовых наград). При этом одной медали — бронзовой награды в дабл-миксте в керлинге — спортсменов из России лишили, поскольку в допинг-пробах Александра Крушельницкого был обнаружен запрещенный мельдоний. Победителем ОИ-2018 в медальном зачете по общему числу наград стала Норвегия, при том занявшая второе место Германия завоевала столько же золотых медалей — 14.

На церемонии закрытия Олимпиады делегация олимпийских атлетов из России (OAR) прошла под нейтральным флагом, который нес волонтер — МОК ранее принял решение сохранить нейтральный статус российских спортсменов из-за мельдония в допинг-пробах Крушельницкого, а также выявления запрещенного препарата в допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой.