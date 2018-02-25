Еще один приз Берлинале отправится в Россию

Художник-постановщик и художник по костюмам картины российского режиссера Алексея Германа — младшего «Довлатов» Елена Окопная получила приз Берлинского кинофестиваля за выдающиеся достижения в киноискусстве, сообщает RT.

Окопная отмечает: «Работа над картиной была для меня серьезным вызовом. Я старалась с большим уважением относиться к той эпохе, к тем людям, их быту и всему тому, что их окружало, стараясь в каждой детали передать ее атмосферу, чувства и эмоции героев».

Ранее стало известно, что «Довлатов» получил награду зрительских симпатий в рамках Берлинале — приз берлинской газеты Berliner Morgenpost, который вручается на основе голосования читателей газеты.

Кроме того, фильм российского режиссера Тимура Бекмамбетова «Профиль» получил приз зрительских симпатий на кинофестивале Берлинале.