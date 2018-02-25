В Иерусалиме закрыли храм Гроба Господня

Главы христианских конфессий, управляющих Храмом Воскресения Христова в Иерусалиме (храмом Гроба Господня), закрыли его на неопределенный срок, сообщает Reuters.

В заявлении по данному случаю говорится, что такое решение принято в знак протеста против введения городскими властями налогов на церковную собственность: «Систематическое и беспрецедентное наступление на христиан в Святой земле жестоким образом нарушает самые базовые, ab antiquo (ведущие свою историю с древних времен) и суверенные права, попирая деликатную ткань отношений между христианской общиной и местными властями» (цитата по РИА Новости).

При этом ранее предполагалось, что акция протеста продлится один час. \

Власти Израиля в начале 2000-х годов стали ужесточать налоговую политику. В 2003 году за ряд объектов церкви должны были платить муниципальный налог в размере 6% от полной ставки, в 2004-м – 15%, в 2005-м – 24%, с 2006 года – 33%. Налог не выплачивался, так как «церкви фактически заблокировали выполнение этих предписаний». Общий объем недополученных налогов израильские власти оценили в 185 млн шекелей (43 млн евро), и муниципалитет Иерусалима решил взыскать с церквей недополученные налоги.