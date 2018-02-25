СМИ рассказали о задержаниях силовиков в Дагестане

В Республике Дагестан задержан полковник управления уголовного розыска Хайбула Ибнухаджаров, сообщает РБК со ссылкой на источники в республиканском МВД и в правительстве республики.

По словам собеседников издания, Ибнухаджарова подозревают в подтасовке финансовой отчетности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба МВД по Дагестану сообщает, что служба собственной безопасности совместно с сотрудниками УФСБ выявила факт финансовых нарушений в силовом ведомстве: «Установлено, что в 2016 г. два сотрудника МВД по Республике Дагестан предоставили фиктивные отчетные документы, на основании которых незаконно получили денежные средства, компенсирующие расходы, связанные с выездом в служебную командировку». Назначено проведение служебной проверки, решается вопрос об увольнении данных сотрудников по отрицательным мотивам.

Напомним, после масштабных проверок в Дагестане в феврале открыто более 70 административных и уголовных дел.