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25 февраля 2018, 17:19
Борис Немцов Москва

На марше памяти Немцова в Москве задержаны несколько человек

Арест. Наручники.
Арест. Наручники.
Flickr

Полицейские задержали несколько человек на марше памяти политика Бориса Немцова в Москве, сообщает «ОВД-Инфо».

Одним из задержанных называют активиста Даниила Двинских, еще двое задержанных – один из организаторов колонны националистов Владимир Ратников и его помощник.

При этом «Интерфакс» отмечает, что марш прошел в спокойной обстановке.

По оценкам организаторов марша, мероприятие собрало от 7 тысяч до 20 тысяч человек. В МВД РФ оценили число участников акции примерно в 4,5 тысячи человек.

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