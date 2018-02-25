25 февраля 2018, 17:19
На марше памяти Немцова в Москве задержаны несколько человек
Полицейские задержали несколько человек на марше памяти политика Бориса Немцова в Москве, сообщает «ОВД-Инфо».
Одним из задержанных называют активиста Даниила Двинских, еще двое задержанных – один из организаторов колонны националистов Владимир Ратников и его помощник.
Голова колонны #МаршНемцова pic.twitter.com/5j56c4OC5Y— Воробьева (@Vorobievaya) 25 февраля 2018 г.
При этом «Интерфакс» отмечает, что марш прошел в спокойной обстановке.
По оценкам организаторов марша, мероприятие собрало от 7 тысяч до 20 тысяч человек. В МВД РФ оценили число участников акции примерно в 4,5 тысячи человек.
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