25 февраля 2018, 18:49
СМИ сообщили о массовой эвакуации из ТЦ «Охотный Ряд»
Из торгового центра «Охотный Ряд» в Москве после анонимного звонка о минировании проведена массовая эвакуация, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Собеседник агентства уточнил: «После звонка с угрозой взрыва в торговом центре "Охотный Ряд" по адресу Манежная площадь, дом 1, строение 2 эвакуировали около 4 тыс. человек».
Ведется проверка сообщения о минировании.
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