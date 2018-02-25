СМИ сообщили о массовой эвакуации из ТЦ «Охотный Ряд»

Из торгового центра «Охотный Ряд» в Москве после анонимного звонка о минировании проведена массовая эвакуация, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Собеседник агентства уточнил: «После звонка с угрозой взрыва в торговом центре "Охотный Ряд" по адресу Манежная площадь, дом 1, строение 2 эвакуировали около 4 тыс. человек».

Ведется проверка сообщения о минировании.