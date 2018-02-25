Спортсменам из РФ запретили национальный флаг на закрытии ОИ

Олимпийские атлеты из России (OAR) не смогут пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года — такое решение принял исполнительный комитет Международного олимпийского комитета, сообщает «Интерфакс».

Президент МОК Томас Бах, комментируя это решение, отметил: «Мы рассмотрели изменения, которые произошли в России. Приняли очень жесткий антидопинговый закон. Мы учли всю информацию».

При этом знаменосцем делегации OAR на церемонии закрытия ОИ-2018, как и на церемонии открытия, будет волонтер.

Напомним, несмотря на дисквалификацию Олимпийского комитета России и запрет всей российской национальной символики на ОИ-2018 — право выступить в качестве нейтральных получили лишь отдельные российские спортсмены, которых МОК признал «чистыми» — организаторы Игр допустили, что OAR смогут появиться на церемонии закрытия Олимпийских игр под российским флагом, если МОК удовлетворит соблюдение наложенных ограничений и условий.

Как отмечает пресс-служба ОКР, причиной такого решения стали два нарушения антидопинговых правил, которые были допущены российскими спортсменами в ходе Игр.

Вместе с тем ОКР рассчитывает, что в ближайшие дни его статус в Международном олимпийском комитете (МОК) будет восстановлен.

Церемония закрытия ОИ-2018 пройдет 25 февраля.