Путин обсудил Восточную Гуту с Меркель и Макроном

Президент РФ Владимир Путин провел разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по ситуации в Восточной Гуте — пригороде сирийской столицы Дамаск, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, ранее Совбез ООН принял резолюцию о 30-дневном гуманитарном перемирии в Сирии. В ходе переговоров лидеры трех стран обсудили развитие ситуации в Восточной Гуте и вопрос доставки гуманитарной помощи в сирийские районы: «Выражено удовлетворение тем, что благодаря совместной конструктивной работе удалось согласовать и принять 24 февраля 2018 года резолюцию Совета Безопасности ООН 2401».

Как сообщает Reuters, Меркель и Макрон подчеркнули, что прекращение огня в этом регионе станет началом прогресса к политическому разрешению конфликта в Сирии, а также призвали российского лидера оказать «максимальное» давление на сирийский режим, чтобы он остановил бои в Восточной Гуте.