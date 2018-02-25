США обвинили «российских хакеров» во взломе компьютеров ОИ

Американские спецслужбы полагают, что «российские военные хакеры» взломали несколько сотен компьютеров на зимних Олимпийских играх в Пчхёнхане, пишет The Chicago Tribuneсо ссылкой на анонимные источники в разведке.

В публикации подчеркивается, что организаторы ОИ-2018 подтвердили факт хакерского взлома 9 февраля, в день открытия Игр, но пресловутых «российских хакеров» в этой связи не упоминали. Атака произошла во время церемонии открытия Олимпийских и Паралимпийских игр. В результате была нарушена телетрансляция в главном пресс-центре.

Собеседники издания утверждают, что атаки были организованы таким образом, чтобы подозрение пало на хакеров КНДР.

Высказывается предположение, что «российские военные хакеры» взломали компьютеры на Олимпиаде в отместку за решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российской сборной — из-за этого выступить в Пхёнчхане смогли лишь те спортсмены, которых МОК объявил «чистыми», причем только в статусе OAR (олимпийские атлеты из России) и с запретом на использование национальной символики, включая российские флаг и гимн.

В офисе главы нацразведки США отказались комментировать сообщения о якобы имевшей место на ОИ-2018 хакерской атаке. Официальных комментариев российской стороны также нет.