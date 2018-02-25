Российские хоккеисты завоевали золото Олимпиады

Сборная олимпийских атлетов из России (OAR) по хоккею заняла первое место в соревнованиях в рамках Олимпиады-2018, которая завершается 25 февраля в Пхёнчхане.

Финальный матч олимпийского турнира между сборными OAR и Германии в основное время завершился со счетом 3:3. В составе команды OAR шайбы забросили Вячеслав Войнов и Никита Гусев (дубль). В овертайме, который шел до первой заброшенной шайбы, российские хоккеисты оказались быстрее. Решающую шайбу забросил Кирилл Капризов.

Впервые с 1992 года российские хоккеисты становятся олимпийскими чемпионами. В финал ОИ наши спортсмены пробились впервые с 1998 года.