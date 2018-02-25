В латвийский аналог списка Магнитского попали Кадыров и Бастрыкин

В список персон нон грата, которым власти Латвии запретили въезд в страну, попали председатель Следственного комитета РФ и глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщает DELFI.

Всего латвийской аналог списка Магнитского включает 49 фамилий, в том числе депутата Госдумы РФ Андрея Лугового (подозревается прокуратурой Великобритании в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко) и заместителя полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе Олега Логунова.

Напомним, список Магнитского был принят в США в декабре 2012 года в отношении лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Документ вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права.

Аналогичные документы приняты в Канаде и Литве.