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25 февраля 2018, 00:00
Мемория

Мемория. Леся Украинка

Леся Украинка
Леся Украинка
Wikimedia Commons

25 февраля 1871 года родилась Леся Украинка, самая известная украинская поэтесса.

 

Личное дело

Леся Украинка (настоящее имя Лариса Петровна Ко́сач-Кви́тка, 1871—1913) родилась в городе Новоград-Волынском (Житомирская область Украины). Ее отец Петр Ко́сач был помещиком родом из черниговских дворян. Получив юридическое образование, он работал в городских, уездных и губернских присутствиях.

Мать Ольга Драгоманова-Косач происходила из мелкопоместных дворян Полтавской губернии, была сестрой известного публициста Михаила Драгоманова. Она печаталась под псевдонимом Елена Пчелка (укр. Олена Пчiлка), издавала альманах «Первый венок», была активной участницей женского движения.

Леся росла в большой семье, но особенно близка была со старшим братом Михаилом. За неразлучность их в шутку называли общим именем Мишелосие. Дети получили домашнее образование, затем учились в Киеве у частных преподавателей по программе мужской гимназии.

Когда Лесе было десять, она сильно простудилась во время Крещенских праздников. Поначалу врачи считали, что у нее ревматизм, однако назначенные от него прогревания не помогали.

«У меня до сих пор болит левая рука, так что ничего невозможно делать: ни шить, ни играть, ни что-либо держать в руке, потому я так коряво пишу. Раньше была совсем слабенькой, а теперь будто бы получше, однако я никогда не бывала совсем здоровой, так как рука болит всегда», — писала Леся своей бабушке.

Спустя два года, летом 1883-го, у девочки диагностировали туберкулез костей. Знакомый семьи, профессор Ринек из Киевского университета сделал операцию, удалив пораженные болезнью кости левой кисти. Операция прошла успешно, но Лесе пришлось оставить так любимую ей игру на фортепьяно.

Вместо этого она стала изучать языки и начала активно писать стихи на украинском; с 1884 года публиковалась в львовском журнале «Зоря». Тогда же появился ее творческий псевдоним.

В 19 лет Леся составила для своих младших сестер учебник «Древняя история восточных народов». Он был издан в 1918 году. Кроме того она много переводила на украинский язык, в том числе произведения Николая Гоголя, Адама Мицкевича, Генриха Гейне, Виктора Гюго.

В начале 1890-х познакомилась со многими выдающимися украинскими деятелями культуры, включая Ивана Франко, Ольгу Кобылянскую, Михаила Павлика, Василия Стефаника. В 1893 году во Львове вышел ее первый сборник стихов «На крыльях песен». Книга была издана при участии Ивана Франко, который восторгался ее талантом: «Со времен шевченковского "Схороните и вставайте, оковы порвите…" Украина не слыхала такого сильного и горячего слова, как из уст этой слабой, больной девушки».

При жизни у Леси украинки вышли еще два стихотворных сборника «Мысли и грезы» (1899) и «Отклики» (1902), а также драма-феерия «Лесная песня» (1911).

В 1898 году поэтесса познакомилась в Ялте с Сергеем Мержинским — революционером, основателем политических кружков в Киеве и Минске, одним из организаторов I съезда РСДРП. Мержинский, как и Леся, лечился в Крыму от туберкулеза.

В 1899 году поэтесса перенесла операцию в Берлине, на этот раз ей удалили очаг туберкулеза и бо́льшую часть тазобедренного сустава.

Примерно в это же время у нее начался роман в письмах с Мержинским. «Мой друг, любимый мой друг, сотворенный для меня. Как же можно, чтобы я жила сама, теперь, когда я знаю другую жизнь?.. Я видела тебя и раньше, но теперь я иду к тебе со всей душой, как ребенок идет в объятия того, кто его жалеет... Это ничего, что ты меня не обнимал никогда, это ничего, что между нами не было поцелуев... Только с тобой я не одна. Только с тобой я не на чужбине», — признавалась поэтесса.

Зимой 1900 года она приехала к умирающему Мержинскому в Минск. Именно там Леся написала свою знаменитую драму «Одержимая». Мержинский скончался в марте 1901 года.

Еще в 1898 году Леся познакомилась в Киеве с Климентом Квиткой — тогда студентом юридического факультета, впоследствии музыковедом, собирателем народных песен. В 1907 году они поженились. У Квитки был туберкулез легких, вместе с Лесей они поехали в Крым, где его болезнь отступила. Поначалу жили в Ялте, затем ненадолго вернулись в Киев, вскоре переехали в Тбилиси (1908), в последующие годы жили в других грузинских городах. Переезды были связаны со служебными назначениями Квитки.

1 августа 1913 года Леся Украинка скончалась в грузинском курортном поселке Сурами в возрасте 42 лет. Похоронена на Байковом кладбище в Киеве.

 

 
Леся Украинка
Wikimedia Commons

Чем знаменита

Легендарная украинская поэтесса, известность которой принесли сборники стихов «На крыльях песен», «Мысли и грезы», «Отклики»; а также поэмы «Старая сказка» и «Одно слово»; драмы «Боярыня», «Кассандра», «В катакомбах» и «Лесная песня».

Вместе с Иваном Франко и Тарасом Шевченко входит в тройку основоположников украинcкой литературы.

 

О чем надо знать

Леся Украинка — активная участница национального движения, боровшаяся за развитие родной культуры и языка.

«Ей было важно, чтобы украинский народ имел возможность говорить на своем языке, печатать книги на своим языке, чтобы в театре звучала родная песня, чтобы все это не было под запретом. Чтобы было свободное развитие культуры и возможность самим создавать свою историю», — рассказывала «Радио Свобода» заведующая киевским музеем Леси Украинки Ирина Щукина.

Речь идет, в частности, о запретах 1863 и 1876 годов. В 1863 году, в разгар польского восстания, министр внутренних дел Петр Валуев разослал тайный циркуляр о запрете печатания на украинском языке любых книг, не относящихся к области «изящной литературы». В 1876 году Александр II издал указ, дополнивший положения циркуляра. Документ ограничивал использование и преподавание украинского языка. Указ утратил силу лишь в 1905 году.

 

Прямая речь:

О рабочем движении (приложение к книге польского социалиста Шимона Дикштейна «Кто с чего живет»): «Сознательные рабочие не должны обращать внимания на то, кто из них какой веры или какой национальности (рабочий-немец, например, не должен считать, что он лучше поляка, поляк — русского, русский — украинца и т. д.), они должны единодушно держаться вместе, так как у них у всех один враг — класс богачей, капиталистов, который пользуется трудом рабочих. Вот потому-то для каждого рабочего должны быть святы слова: рабочие всех стран, соединяйтесь! Ибо только тогда свобода рабочих становится прочной, когда она во всех странах одинакова, когда никто не может прийти со стороны и уничтожить ее.

…И сейчас в российском государстве возникают кое-где рабочие группы, о которых мы упоминали! Пусть пока они собираются украдкой, сначала тайно, а потом будут и явно. Явно — когда наступит благоприятное время, а это благоприятное время наступит тогда, когда рабочие станут сознательными, поймут и свои права, и свое единство, и свою силу. Это благоприятное время не за горами, если мы поможем ему прийти».

О жизни в грузинском Телави: «Живем мы здесь чуть больше двух месяцев. "Проза жизни" добывается тяжкой ценой, зато поэзию и добывать не надо — сама окружает тебя со всех сторон. Из моего дома виден весь Дагестан, величественный белоголовый кряж. Он далеко, верст за сорок, но в ясные дни и лунные ночи сдается, что он движется, приближается так стремительно, что прямо оторопь берет. Тогда он, словно привидение вновь сотворенного мира, кажется легче облака, прозрачнее льда…

Посреди города — замок с башнями и зубчатыми стенами. Он напоминает мне Луцк и мое "отрочество". И в каждом уголке города есть "своя руина" — древняя часовня или сторожевая церковь. Люди — грузины-кахетинцы — приветливы и уважительны, правда, редко с ними случается разговаривать, так как большинство из них знает только свой родной язык. Мы мало с кем знакомы, живем сами по себе да со своей бедой в придачу. Мучит то, что так далеко живем от своего края и семьи…»

О Египте: «Видели мы громадные пирамиды и Большого сфинкса, и впрямь это единственное в своем роде зрелище во всем мире! Никакие картины, фотографии и т. п. не могут составить истинного представления о душе этих каменных существ. В особенности сфинкса с его тысячелетней душой и живыми глазами — он видит вечность. А какой пейзаж раскинулся перед ним!.. Не разочаровал меня Египет, а еще больше очаровал, но его гениальный дар я до конца поняла только тогда, когда побывала в Каирском музее».

Сестра Леси Исидора Косач об участии поэтессы в демонстрации 1905 года: «Помню, что она рассказывала о большой демонстрации на Невском. В тот день она долго отсутствовала и возвратилась значительно позже обычного. Выглядела усталой, но была довольна и счастлива.

В тесной колонне демонстрантов прошла Леся по Невскому проспекту до Казанского собора. Отсюда, со ступенек собора, говорила Леся, открывалось величественное, импозантное зрелище: массы народа шли организованно, под красными знаменами, с пением революционных песен. Не скрылась от ее внимания и странная группа анархистов, выкрикивающих какой-то свой гимн и усердно размахивающих черным полотнищем».

 

Як дитиною, бувало,

Упаду собі на лихо,

То хоч в серце біль доходив,

Я собі вставала тихо.

«Що, болить?» – мене питали,

Але я не признавалась –

Я була малою горда, –

Щоб не плакать, я сміялась.

А тепер, коли для мене

Жартом злим кінчиться драма

І от-от зірватись має

Гостра, злобна епіграма, –

Безпощадній зброї сміху

Я боюся піддаватись,

І, забувши давню гордість,

Плачу я, щоб не сміятись.

Упадешь, бывало, в детстве.

Руки, лоб, коленки ранишь,—

Хоть до сердца боль доходит,

А поморщишься и встанешь.

«Что, болит?» — большие спросят.

Только я не признавалась.

Я была девчонкой гордой —

Чтоб не плакать, я смеялась.

А теперь, когда сменилась

Фарсом жизненная драма

И от горечи готова

С уст сорваться эпиграмма,—

Беспощадной силе смеха

Я стараюсь не поддаться,

И, забыв былую гордость,

Плачу я, чтоб не смеяться. (Перевод С. Маршака)

 

8 фактов о Лесе Украинке

  • Псевдоним поэтессы, судя по всему, появился благодаря ее дяде Михаилу Драгоманову, который иногда подписывал свои произведения псевдонимом Украинец.
  • Брат Леси Михаил, с которым она была неразлучна в детстве и делала совместные переводы классиков на украинский язык, внезапно умер в Харькове в 1903 году от воспаления легких. Он был способным математиком, вел научную деятельность.
  • Детство и юность Леси прошли в родовой усадьбе в селе Колодезное Волынской области. Когда крестьяне села болели тифом, Леся делала им уколы.
  • Поэтесса знала 12 языков, сделала большое количество переводов на украинский. Также она много читала, писала статьи, вела обширную переписку.
  • Из-за тяжелой болезни ей приходилось часто выезжать на лечение. Так она узнала Австро-Венгрию, Италию, Египет, Германию. Много жила на Кавказе, в Одессе и в Крыму.
  • Изображение Леси Украинки помещено на купюру в 200 гривен. Во многих украинских городах есть улица ее имени.
  • Похороны поэтессы в Киеве прошли под надзором полиции. Было приказано срезать красные ленточки и отдельные надписи на венках «неблагонадежного содержания». Также запрещалось нести гроб на руках, так как это приравнивалось к демонстрации. Нельзя было и петь, и произносить прощальные речи.
  • Есть несколько музеев Леси Украинки: в Киеве, в Новограде-Волынском, музей-усадьба в Колодяжном и музей в Ялте.

 

Материалы о Лесе Украинке:

Страница в Википедии

Биографическая справка на KP.ua

Биография на сайте 24СМИ

Книга Анатоля Костенко «Леся Украинка»

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