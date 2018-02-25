Россия завершила ОИ-2018 на 13-месте в медальном зачете

Олимпийские атлеты из России (OAR) в неофициальном медальном зачете завершили Олимпийские игры в Пхёнчханена 13-м месте с 17 медалями (2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград).

В заключительный день Олимпиады вторую награду высшего достоинства на этих Играх завоевали наши хоккеисты, одержав волевую победу над сборной Германии.

Спортсмены из Норвегии возглавили медальный зачет Олимпийских игр 2018 года по числу завоеванных медалей, завоевав в общей сложности 39 олимпийских наград (по 14 золотых и серебряных, 11 бронзовых).

Ближайший конкурент — сборная Германии — имеет в своем активе 31 награду, при этом у Германии также 14 золотых медалей ОИ-2018.