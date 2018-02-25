Демократы США обнародовали меморандум по «российскому делу»

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал меморандум представителей Демократической партии по «российскому делу» — расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, сообщает CNN.

Отмечается, что публикация меморандума демократов стала ответом на аналогичный шаг республиканцев. В документе отмечается, что правоохранительные органы США действовали законно и профессионально в ходе расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы.

При этом республиканцы в своем меморандуме утверждали, что расследование дела ведется с нарушениями.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал документ демократов в своем Twitter: «Это просто подтверждает все ужасные вещи, которые были сделаны. Это незаконно!».

Между тем министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США введут новые санкции в отношении России в течение нескольких недель — речь идет о 13 россиянах, против которых спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения, назвав их причастными к российской «фабрике троллей» и влиянию на выборы президента США в 2016 году.