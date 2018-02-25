Умер создатель «Нивы»

Скончался бывший главный конструктор «АвтоВАЗа» Георгий Константинович Мирзоев, сообщают «Новости Тольятти» со ссылкой на Иннокентия Кишкурно, автора книги о Мирзоеве.

Мирзоев умер 23 февраля.

С 1976 по 1998 годы Мирзоев занимал должность главного конструктора «АвтоВАЗа». При его участии были разработаны и запущены в серийное производство автомобили УАЗ-452, УАЗ-469, ВАЗ-2121 «Нива», ВАЗ-2105, ВАЗ-2108, ВАЗ-2110, «Самара-2», ВАЗ-1111 Ока, ВАЗ-2123 (ныне — Chevrolet Niva), ВАЗ-1119 «Калина».

Покинув пост главного конструктора, Георгий Константинович остался на «АвтоВАЗе» и принял участие в запуске проекта автомобиля на топливных элементах «ЛАДА Антел», а впоследствии — и битопливных автомобилей серии «CNG».

Мирзоев — автор ряда научных трудов по теории, конструкции и расчету автомобиля, профессор технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии, член Общества автомобильных инженеров SAE.

Похоронят Георгия Мирзоева в Москве.