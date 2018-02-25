Москалькова попросила ООН запретить Латвии перевод школ на латвийский язык

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Организацию объединенных наций, ОБСЕ и Совет Европы с просьбой не допустить принятия в Латвии закона, переводящего обучение во всех школах на латышский язык, сообщает «Интерфакс».

В заявлении омбудсмена говорится: «Прошу международные организации: ООН, ОБСЕ и Совет Европы, используя свои инструментарии, принять меры к недопущению введения режима культурного апартеида на территории Латвии и защитить права граждан».

Москалькова называет циничным «решение, нарушающее права двух миллионов русскоязычных граждан Латвии» и отмечает: «Обращает на себя внимание и то, что комитет Сейма Латвии отклонил подписанную более чем 14 000 жителями страны петицию за сохранение в школах нацменьшинств ныне действующей системы двуязычного обучения».

Напомним, Сейм Латвии одобрил в первом чтении реформу по переводу школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке. Проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств к 2021-2022 учебному году.