В Москве проходит акция памяти Бориса Немцова

В центре Москвы проходит марш памяти политика Бориса Немцова, сообщает «Коммерсантъ».

Перед началом мероприятия собрались около пяти тысяч человек, затем их число выросло до 7,6 тысячи человек.

Среди участников памятного шествия — Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Михаил Касьянов, Алексей Навальный, Илья Яшин, Владимир Рыжков, Сергей Митрохин, Эмилия Слабунова.

Маршрут шествия, согласованного со столичными властями, пролегает от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. В связи с этим с 10:00 25 февраля ограничено движение автомобильного транспорта: перекрыты участки от внутренней стороны Страстного бульвара от дома 16 до улицы Большая Дмитровка, по внутренней стороне Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров, на проспекте Академика Сахарова от Сретенского бульвара до дома 7 по проспекту Академика Сахарова.

Акции в память о Борисе Немцове, который был застрелен на Большом Москворецком мосту вечером 27 февраля 2015 года, проходят сегодня не только в Москве, но и еще ряде российских городов. В Санкт-Петербурге согласовать марш не удалось, однако на площади Финляндского вокзала проходит митинг.