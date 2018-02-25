25 февраля 2018, 14:21
В Пхёнчхане началась церемония закрытия Олимпийских игр
На Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхёнчхане началась церемония закрытия XXIII Зимних Олимпийских игр, которая получила название New Wave.
На церемонии присутствуют президент Южной Кореи Му Чжэ Ин и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Сборная олимпийских атлетов из России (OAR) на церемонии закрытия Олимпиады пройдет под нейтральным флагом, который пронесет волонтер. Соответствующее решение принял исполком МОК в связи с тем, что двое российских спортсменов провалили допинг-пробы.
Напомним, в неофициальном медальном зачете ОИ-2018 Россия заняла 13-е место с 2 золотыми, 6 серебряными и 9 бронзовыми наградами.
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