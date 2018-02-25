Совбез ООН проголосовал за перемирие в Сирии

Совет Безопасности ООН единогласно поддержал введение 30-дневного перемирия в Сирии, сообщает Reuters.

Принятие соответствующей резолюции поприветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, в своем твиттере он написал: «Я приветствую резолюцию Совета Безопасности о прекращении огня в Сирии и призываю все стороны обеспечить незамедлительную поставку гуманитарной помощи».

Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что невозможно добиться немедленного прекращения огня без «конкретных договоренностей» всех противоборствующих сторон.

Предусмотренное резолюцией перемирие в Сирии должно вступить в силу незамедлительно, чтобы обеспечить эвакуацию мирных жителей из зон конфликта и беспрепятственный доступ туда гуманитарных и медицинских работников.