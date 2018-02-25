Южная Корея заявила о готовности КНДР к переговорам с США

Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина распространила заявление, в котором говорится о готовности Северной Кореи начать мирные переговоры с властями США, сообщает Reuters.

Данное сообщение последовало за встречей членов делегации КНДР на церемонии закрытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане с лидером Южной Кореи. При этом, отмечает Associated Press, глава делегации КНДР, бывший руководитель северокорейской разведки Ким Ён Чхоль находился в одной ложе с лидером Южной Кореи и дочерью президента США Дональда Трампа Иванкой.

Между тем ранее сообщалось, что делегация Северной Кореи отменила встречу с вице-президентом США Майком Пенсом во время визита на Олимпиаду.