Путин поручил расширить Золотое кольцо России

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 июня расширить перечень населенных территорий, входящих в туристический маршрут Золотое кольцо России, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В сообщении отмечается: «Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и с привлечением Ассоциации развития исторических поселений "Русская провинция", Ассоциации "Единое общероссийское объединение муниципальных образований (Конгресс)", Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления" и представить предложения, предусматривающие… расширение перечня муниципальных образований, входящих в состав туристского маршрута "Золотое кольцо России"».

Кроме того, глава государства поручил увеличить доходы местных муниципальных образований, на территориях которых расположены исторические поселения, а правительству и высшим должностным лицам субъектов РФ поручено повысить туристическую и инвестиционную привлекательность малых городов и исторических поселений.

Напомним, ранее в феврале Министерство культуры РФ включило город Углич Ярославской области в культурно-познавательный туристический маршрут «Золотое кольцо России».