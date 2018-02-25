СМИ назвали преемника Знарка во главе сборной РФ по хоккею

После ухода Олега Знарка с поста главного тренера российской мужской сборной по хоккею его место может занять бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Подводя итоги выступления российских хоккеистов на ОИ-2018, где команда под руководством Знарка завоевала золотые медали, тренер ответил на вопрос «Советского спорта» относительно намерения остаться у руля сборной: «Вообще я очень устал. К сожалению, вы мне не помогаете, господа журналисты. Я буду очень сильно думать про это».

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг не смог прокомментировать по существу заявление Знарка: «Я не в курсе, я сейчас с ребятами. Звоните позже», — цитирует Ротенберга «Федеральное агентство новостей».

Илья Воробьев, которого источники назвали возможным новым главным тренером сборной, с сентября 2014 года входит в тренерский штаб. Комментировать сообщения о замене Знарка он отказался.