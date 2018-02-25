Генштаб Украины рассказал о подготовке к «широкомасштабной войне» с Россией

Глава Генштаба Украины Виктор Муженко заявил в интервью «Радио Свобода» о подготовке украинских войск к отражению «военной агрессии» России. Так Муженко ответил на вопрос журналиста о подготовке к «широкомасштабной войне» с Россией.

Муженко отметил: «Эксперты определяют готовность России через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции».

По словам начальника украинского Генштаба, у Украины есть отработанные планы на различные «угрозы».

Напомним, 24 февраля вступил в силу украинский закон о реинтеграции Донбасса, который называет Россию страной-оккупантом и заявляет, что территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик оккупированы Россией, а также дает президенту Украины право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия Верховной Рады.