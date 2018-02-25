Захарова обвинила США в попытке вмешаться в выборы-2018

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон пытается вмешаться в выборы в России, сообщает «Интерфакс».

Захарова отметила: «Наши выборы интересны им в двух контекстах. Первое — это для, опять же, продолжения своей внутриполитической риторики. Как вы видите, она не снижает накала».

Вторым моментом представитель МИД назвала стремление США вмешаться в жизнь всех регионов мира: «Нет такого региона, где бы Вашингтон не пытался сыграть. Правила о том, что нельзя вмешиваться во внутреннюю политику, в жизнь других государств, работают и должны работать с их точки зрения для всех. Кроме одной исключительной страны, которой являются Соединенные Штаты Америки».

Ранее МИД России объявил, что дипломатов и работников американских загранучреждений не допустят к наблюдению за предстоящими президентскими выборами.