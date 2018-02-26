«Аэрофлот» обвинил авиадиспетчеров Шереметьево в задержках своих рейсов

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев направил жалобу в Росавиацию и ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения». В письме, с которым ознакомился «Коммерсантъ», говорится, что 11 и 12 февраля около 1600 самолетов «Аэрофлота» приземлились в Шереметьево с опозданием из-за проблем с прокладыванием маршрутов диспетчерами.

Пребывание самолетов в зоне ожидания на подлете к аэропорту, говорится в письме, также увеличивает рабочее время экипажей.

Из-за опозданий также увеличиваются расходы на топливо и отправку опоздавших на стыковочные рейсы пассажиров. Кроме того, это может привести к дополнительным проверкам прокуратуры.

Если ситуация не изменится, «Аэрофлот» может обратиться в суд.

В свою очередь, представитель ФГУПа сообщил изданию, что из-за реконструкции терминального комплекса пропускная способность аэропорта уменьшилась и были заблокированы некоторые рулежные дорожки. Кроме того, коррективы в расписание регулярно вносит погода.

По всем случаям, описанным в письме, ФГУП проведет анализ, который займет около двух недель.