Защита напавшего на Фельгенгауэр попросила о смягчении обвинения

Защита Бориса Грица, обвиняемого в нападении на заместителя главного редактора «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, просит следствие переквалифицировать обвинение со статьи «Покушение на убийство» на «Причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Грица Игорь Зубер.

По мнению защиты, «следствие проигнорировало выводы психолого-психиатрической экспертизы, по заключению которой Гриц признан невменяемым и не мог… осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий».

23 октября 2017 года Гриц проник в помещение радиостанции «Эхо Москвы» и нанес Фельгенгауэр удар ножом в шею.

Нападавшего задержала охрана, позднее у него была диагностирована шизофрения. Ведущую спасли медики, она вернулась на работу.