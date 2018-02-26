Самолет для перевозки первых лиц оказался лайнером из «кокаинового дела»

Самолет, которым в Россию из Аргентины вылетели 12 чемоданов с мукой, принадлежит летному отряду «Россия», выяснил РБК.

Издание нашло на видеозаписи Аргентинской национальной жандармерии бортовой номер самолета — 96023.

Этот номер совпадает с номером Ил-96 летного отряда «Россия» и предназначен для перевозки российских первых лиц, говорится в заметке.

📹#12Reinas 👑#BuenosAires #Moscú 👉 Imágenes del operativo por el cual se desbarató una organización narco internacional.

12 valijas que ocultaban 389 kg de cocaína. La carga fue sustituída con harina, se coordinó una entrega vigilada ▶️ https://t.co/L5s671zetP pic.twitter.com/s4x5IFEGqb — Gendarmería Nacional (@gendarmeria) 23 февраля 2018 г.

В чемоданах, которые около года хранились в посольской школе, было 389 кг кокаина. Посол России Виктор Коронелли, обнаруживший находку, обратился в аргентинскую полицию. Была проведена операция по поимке контрабандистов. По делу в конце декабря 2017 года были арестованы трое россиян — Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов.

Известно об операции стало только в феврале 2018 года.

По версии The Telegraph, самолет, которым перевозили чемоданы с подмененным содержимым, вез из Аргентины секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. В Совбезе это опровергли.