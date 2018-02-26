Самолет для перевозки первых лиц оказался лайнером из «кокаинового дела»
Самолет, которым в Россию из Аргентины вылетели 12 чемоданов с мукой, принадлежит летному отряду «Россия», выяснил РБК.
Издание нашло на видеозаписи Аргентинской национальной жандармерии бортовой номер самолета — 96023.
Этот номер совпадает с номером Ил-96 летного отряда «Россия» и предназначен для перевозки российских первых лиц, говорится в заметке.
📹#12Reinas 👑#BuenosAires #Moscú 👉 Imágenes del operativo por el cual se desbarató una organización narco internacional.— Gendarmería Nacional (@gendarmeria) 23 февраля 2018 г.
12 valijas que ocultaban 389 kg de cocaína. La carga fue sustituída con harina, se coordinó una entrega vigilada ▶️ https://t.co/L5s671zetP pic.twitter.com/s4x5IFEGqb
В чемоданах, которые около года хранились в посольской школе, было 389 кг кокаина. Посол России Виктор Коронелли, обнаруживший находку, обратился в аргентинскую полицию. Была проведена операция по поимке контрабандистов. По делу в конце декабря 2017 года были арестованы трое россиян — Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов.
Известно об операции стало только в феврале 2018 года.
По версии The Telegraph, самолет, которым перевозили чемоданы с подмененным содержимым, вез из Аргентины секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. В Совбезе это опровергли.