Samsung представила Galaxy S9

Южнокорейская корпорация Samsung представила свои новые флагманские смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+. На российском сайте компании Galaxy S9 по предзаказу стоит без малого 60 тысяч рублей, его увеличенная версия Galaxy S9+ доступна за 67 тысяч с 64 Гб памяти и за 75 тысяч с 256 Гб.

Galaxy S9 поставляется только с 64 Гб встроенной памяти.

Главное отличие флагманов от предыдущих моделей — 12-пиксельные камеры с диафрагмой f/1,5 и f/2,4.

Также телефоны способны распознавать владельца как по чертам лица, так и по сетчатке.

В Galaxy S9+ установлена двойная камера, что позволяет производить ретушь фона снимка.

Кроме того, в новых телефонах появилась функция создания персонифицированных рисованных 3D-аватарок — «селфимоджи», как их называет производитель.