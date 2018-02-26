В сюжете Первого канала о Сирии показали видео из игры

В программе «Воскресное время», вышедшей на Первом канале 25 февраля, пользователи Pikabu заметили кадры из игры ArmA 3.

Рисованное видео было смонтировано в сюжет о Герое России Александре Прохоренко, вызвавшем под Пальмирой огонь на себя, чтобы не сдаваться боевикам.

На видео кадры из игры идут на 2:36.

Разработчики ArmA 3 сообщили РБК, что Первый канал использовал изображение из игры без их ведома.

«Мы не давали какого-либо разрешения на использование материала из нашей игры таким образом», — сказал Ота Вертятко, директор по дистрибуции компании-производителя игры Bohemia Interactive.

По его словам, с ситуацией разбирается юридический отдел компании.

В пресс-службе Первого канала использование видео объяснили ошибкой режиссера монтажа.