ФСБ сообщила детали задержания фигурантов «кокаинового дела»

ФСБ, МВД России и Национальная жандармерия Аргентины провели совместную операцию по пресечению доставки в Россию крупной партии кокаина через посольство РФ в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Речь идет о 12 чемоданах с наркотиком, которые обнаружили в школе при посольстве РФ в Аргентине. По поводу находки в 2016 году в полицию обратился российский посол Виктор Коронелли. После этого полицейские заменили кокаин на муку и снабдили чемоданы трекерами для отслеживания их местоположения.

«В декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, полностью замененной на муляжи, задержаны трое граждан России», — сообщает ФСБ. Ранее в СМИ попали имена задержанных.

Также сообщается, что в Аргентине в рамках операции задержали двоих граждан этого государства, «причастных к организации контрабандного канала».

Организатором преступной группы считают гражданина, который скрывается в Германии и объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Спецслужба сообщает, что преступная группа была причастна к «организации контрабандного канала поставок крупных партий наркотического средства кокаин из Латинской Америки на территорию России и ряда европейских стран».

При этом если Национальная жандармерия Аргентины сообщала о том, что было изъято 389 кг кокаина, то ФСБ заявляет лишь о «более 362 кг» наркотика.