Россия ввела гуманитарные паузы в Восточной Гуте

Президент Владимир Путин на заседании Совбеза России поручил ввести гуманитарные паузы в регионе Восточная Гута вблизи сирийского Дамаска. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, паузы вводятся с 27 февраля, передает «Интерфакс».

При этом огонь будет прекращаться лишь на несколько часов.

«Позавчера было принято решение Совета Безопасности ООН №2401 [о перемирии в Сирии]. По поручению президента России в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля, то есть с завтрашнего дня, с 9:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза», — сообщил Шойгу на коллегии Минобороны.

Министр отметил, что «для выхода мирных жителей будет открыт гуманитарный коридор», координаты которого «будут сообщены в течение ближайшего времени».

Восточная Гута контролируется повстанцами, выступающими против президента Сирии Башара Асада. В последние дни регион подвергся бомбежкам.