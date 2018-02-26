Прокуратура пришла с проверкой в независимый профсоюз журналистов

Московкая прокуратура начала проверку Профсоюза журналистов и работников СМИ — независимого объединения, зарегистрированного в ноябре прошлого года.

В Telegram-канале профсоюза говорится, что проверка проводится по запросу Минюста.

Как сообщил «Медиазоне» сопредседатель профсоюза Павел Никулин, от организации требуют предоставить регистрационные документы — карточку организации, устав, свидетельство о постановке на налоговый учет, протоколы учредительных собраний, в том числе первичных организаций профсоюза в Коми и Саратовской области.

Профсоюз журналистов и работников СМИ существует с марта 2016 года. В него входят около 350 человек.

У Павлал Никулина совсем недавно были проблемы с правоохранительными органами. Из-за его статьи об экстремизме к нему приходили с обыском.