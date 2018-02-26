26 февраля 2018, 15:38
Путин встретится с самым молодым главой правительства в мире
Президент России Владимир встретится с канцлером Австрии Себастианом Курцем, сообщает пресс-служба Кремля.
Встреча пройдет 28 февраля. Как указано, Курц посетит Россию с рабочим визитом.
Стороны, как заявлено, планируют обсудить «текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений».
Речь идет о торговле, энергетической и культурной сферах.
«Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам», — отмечают в Кремле.
Курцу 31 год, он является самым молодым главой правительства в мире. С декабря 2013 года по декабрь 2017-го он был министром иностранных дел Австрии.
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