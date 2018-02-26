Путин встретится с самым молодым главой правительства в мире

Президент России Владимир встретится с канцлером Австрии Себастианом Курцем, сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча пройдет 28 февраля. Как указано, Курц посетит Россию с рабочим визитом.

Стороны, как заявлено, планируют обсудить «текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений».

Речь идет о торговле, энергетической и культурной сферах.

«Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам», — отмечают в Кремле.

Курцу 31 год, он является самым молодым главой правительства в мире. С декабря 2013 года по декабрь 2017-го он был министром иностранных дел Австрии.